Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом

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Китайский лидер Си Цзиньпин побеседовал в Кремле с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Уважаемый президент Путин, я всегда называю Вас моим дорогим другом", — отметил председатель КНР во время неформальной встречи.

Рабочую поездку в Россию Си Цзиньпин назвал приятной. Как подчеркнул глава Китая, этот визит является первым после переизбрания.

Ранее Путин сказал, что тщательно проанализировал план Пекина по урегулированию конфликта на Украине. По словам президента России, эти предложения можно обсудить.