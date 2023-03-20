Президент РФ Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что внимательно изучил план Пекина, касающийся дипломатического решения украинского кризиса.
План Китая по Украине можно будет обсудить, подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что к предложенному Китаем мирному плану Москва относится с большим уважением, а к конструктивным переговорам она всегда готова.
"Обсудим безусловно все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся безусловно с уважением", — сказал Путин Си Цзиньпину.
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