Путин пообещал обсудить мирный план Китая по Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином заявил, что внимательно изучил план Пекина, касающийся дипломатического решения украинского кризиса.

План Китая по Украине можно будет обсудить, подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что к предложенному Китаем мирному плану Москва относится с большим уважением, а к конструктивным переговорам она всегда готова.

"Обсудим безусловно все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся безусловно с уважением", — сказал Путин Си Цзиньпину.