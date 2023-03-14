The Hill: "мирный план" Китая показывает, что он координирует все действия с Москвой

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В Китае заинтересованы не в мирном урегулировании конфликта на Украине, а в победе России, чтобы вытеснить США из Европы. О поддержке Пекином действий Москвы свидетельствует "мирный план", предложенный Китаем. Об этом пишет обозреватель издания The Hill.

Китайский план чётко показывает, что Пекин и Москва полностью координируют свои действия, считает автор статьи. Он добавил, что стратегическими целями Китая и РФ являются вытеснение США из Европы и тихоокеанского пространства.

"Американским политикам следует обратить внимание на тщательно подобранные Китаем слова, призванные в дальней перспективе посеять раскол между США и их союзниками в западной Европе", — говорится в публикации издания.