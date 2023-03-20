Жительница Мариуполя Ирина Волосатова рассказала о том, что многие её соседи надеялись, что президент РФ Владимир Путин может посетить их город, но считали это чем-то невероятным.
Женщина призналась, что неожиданный приезд Путина в Мариуполь заставил людей почувствовать себя сильнее.
"Люди многие ждали, но не верили, что это вообще может произойти. Неожиданный приезд Путина без всяких сопровождающих лиц придал людям уверенности", — сказала Волосатова в эфире программы Соловьёв Live.
Жительница Мариуполя добавила, что после того, как российский лидер посетил город ей и её соседям посредством телефонных звонков и сообщений начали угрожать неизвестные, обещая расправиться с мариупольцами и их близкими.
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