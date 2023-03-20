Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте ведомства. Поводом стала выдача ордера на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченный по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В Следкоме уточнили, что уголовное преследование президента России и детского омбудсмена судом носит заведомо незаконный характер. В ведомстве посчитали, что никаких оснований для принятия подобного решения у МУС не имелось.

Ранее заместитель главы аппарата вице-премьера "Талибана"* по экономическим вопросам Абдулла Аззам прокомментировал выдачу Международным уголовным судом ордера на "арест" Владимира Путина.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.