Талибы прокомментировали выдачу Международным уголовным судом ордера на "арест" Владимира Путина

Заместитель главы аппарата вице-премьера "Талибана"* по экономическим вопросам Абдул-Гани Барадара прокомментировал выдачу Международным уголовным судом ордера на "арест" Владимира Путина. Заявление сделано в воскресенье, 19 марта.

По словам Барадары, членам МУС необходимо "очнуться от дрёмы" и заняться наконец расследованием реальных, а не выдуманных преступлений. К ним чиновник, в частности, отнёс виновных в многочисленных военных преступлениях в Афганистане. К ним Барадара относит, по всей видимости, американских военных.

Ранее прокурор Карим Хан заявлял, что расследовать преступления военных США пока не стоит. А в преступлениях, совершенных во время войны в Афганистане, объявил самих талибов.

Ранее сообщалось, что ЦРУ пытается найти в Афганистане "хороших талибов", чтобы решить свои проблемы.

*террористическая организация, запрещённая в России.