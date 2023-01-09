ЦРУ пытается найти в Афганистане "хороших талибов*", чтобы решить свои проблемы

Начало 2023 года обернулось головной болью для резидентуры ЦРУ США в Пешаваре. То, что её агенты делали в последние годы совместно с пакистанскими партнёрами из ИСИ (межведомственная разведка, выполняющая одновременно и контрразведывательные функции) окончательно пошло прахом.

Исламабад прервал переговоры с мятежными пуштунскими племенами в Северо-Западной пограничной провинции и заявил, что переходит к жёстким мерам против партии местных талибов* (ТТП). С этой целью, как заявил премьер-министр Шахбаз Шариф, национальная армия будет преследовать мятежников не только в Пакистане, но и в Афганистане.

Подобное уже не раз происходило в недалёком прошлом, включая массированные авиаудары по военным лагерям пакистанских талибов в приграничных районах Афганистана весной минувшего года. Такое развитие событий показывает, что пакистано-американский шпионский тандем не в состоянии умиротворить пуштунских экстремистов, выступающих против единоначалия Исламабада.

На это был расчёт, когда несколько лет назад шефы ИСИ и ЦРУ рекомендовали своим властям добиваться вывода военного контингента США из Афганистана и передать там власть местному пуштунскому движению "Талибан"* под прикрытием миротворческого процесса. Тогда и пакистанские пуштуны, глядишь, образумятся, перестанут пенять на Исламабад по причине ангажированности со стороны Вашингтона. Одновременно открывалась возможность покончить с коррумпированным донельзя кабульским режимом.

Логичная мотивация заключалась и в том, что пакистанские спецы с самого начала "вели" афганских талибов, ещё со времени их учёбы в культовом медресе Хаккания, действующем в окрестностях Пешавара. Была убеждённость в том, что последние, при наличии компрометирующих документов, не будут артачиться и пойдут на взаимодействие.

А если талибам при захвате власти в Кабуле из армейских хранилищ янки и правительственных ВС перепадёт тонна-другая вооружений и боеприпасов, так это вообще может стать основой дальнейшего стабильного сотрудничества. Ведь геополитическое соперничество с Россией, Китаем и Ираном в нестабильном регионе пока никто не отменял.

Казалось бы, придраться не к чему. В результате полтора года назад движение "Талибан"* за три месяца без боя вошло во все крупные города Афганистана, включая столицу страны. Президент Ашраф Гани с приближёнными бежал за границу, хотя за неделю до этого во всеуслышание говорил:

я сам пуштун, винтовка всегда была со мной, а летящая в меня пуля, её звук — так это для меня что звук назойливого комара…

Очевидно, что бегство афганского президента стало ключевым элементом масштабного заговора, организованного ЦРУ и ИСИ. Член палаты представителей конгресса США Джим Бэнкс признал, что американские военные оставили талибам арсенал на сумму 85 млрд долларов США. Конечно, это не прошло бесследно. После победоносного блицкрига руководство движения "Талибан"* заявило, что отныне готово строить отношения с США конструктивно, без оглядки назад.

Когда движение сформировало кабинет министров, стало ясно, что многие пожелания Исламабада и Вашингтона остались без внимания. Вопиющий пример касается, прежде всего, одиозных братьев Хаккани — Сираджуддина и Халила. Они оба давно фигурируют в чёрном списке США как международные террористы из изрядно наследившей "Сети Хаккани". Тем не менее, первый из них получил портфель министра внутренних дел, а второй возглавил министерство иммиграции.

Дальше — больше. Не без прямого вмешательства этих высокопоставленных талибов Исламский Эмират недавно решился на акцию в стиле Средних веков — запретить девушкам учиться в школах и высших учебных заведениях, а всем женщинам — работать в частных компаниях Афганистана. Не говоря уже об усиливающемся подавлении таджикского этноса в Панджшерской долине. И всё это в условиях, когда ещё ни одна страна не признала Исламский Эмират Афганистана.

В последние месяцы, помимо сотрудников ЦРУ, в продолжающихся контактах с движением "Талибан"* участвует новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст. Интересная деталь: его жена — пуштунка. Коллеги отмечают, что Т. Уэст при решении рабочих вопросов предпочитает тактику "глубого погружения". Полезная фишка, но на братьев Хаккани она никак не влияет — они до сих в кабульском правительстве.

Они резко осудили последнее заявление премьер-министра Шахбаза Шарифа, готового атаковать пакистанских талибов-мятежников даже на афганской территории. Судя по всему, в наступившем 2023 году тенденция сотрудничества пакистанских и афганских талибов* будет развиваться, несмотря на противодействие ЦРУ и ИСИ.

В американском прошлогоднем сериале-триллере "Старик", в частности, рассказывающем об операциях ЦРУ в Афганистане в 1980-е годы прошлого столетия. Бывший резидент сетует: как трудно найти здесь "хороших парней", не замаранных преступлениями! С тех пор их точно стало ещё меньше.

*запрещённая в РФ организация