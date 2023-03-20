Пушилин рассказал, как будет выглядеть окончательная победа РФ в СВО: не только успехи на полях сражений

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия одержит окончательную победу в спецоперации на Украине, не только полностью разбив противника на поле боя, но и продемонстрировав моральное и духовное превосходство. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

По мнению Пушилина, физически уничтожить нацистов — мало.

"Наступление мира на наших условиях — это не только достижение успеха на полях сражений, полный разгром армии противника. Окончательная победа — это, прежде всего, духовное и моральное превосходство", — сказал Пушилин, которого цитирует "Украина.ру".

Россия сможет вздохнуть спокойно, когда будет ликвидирована идеологическая основа проекта "анти-Россия" на базе нынешней Украины.