Global Times: Украина нужна США для ослабления России и контроля над Европой

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Официальный Вашингтон воспринимает Украину как пешку, необходимую для ослабления РФ и установления контроля над Европейским союзом. Об этом сообщает Global Times.

По информации китайского издания, американские политики недовольны постоянным улучшением связей между Россией и Китаем. Отмечается, что Вашингтон продолжает "очернять" Пекин, критикуя его мирный план по урегулированию украинского кризиса.

"США не заинтересованы в мире, они намерены использовать конфликт вокруг Украины для блоковой конфронтации и ослабления РФ", — приводит газета комментарий аналитика Чжана Хуна.

Он также добавил, что Соединённые Штаты больше не смогут управлять Европой в случае завершения боевых действий на Украине.

С 20 по 22 марта лидер КНР Си Цзиньпин будет находиться в России с рабочим визитом. Ранее Кремль анонсировал подписание ряда важных документов между Китаем и РФ.