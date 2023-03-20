Официальный Вашингтон воспринимает Украину как пешку, необходимую для ослабления РФ и установления контроля над Европейским союзом. Об этом сообщает Global Times.
По информации китайского издания, американские политики недовольны постоянным улучшением связей между Россией и Китаем. Отмечается, что Вашингтон продолжает "очернять" Пекин, критикуя его мирный план по урегулированию украинского кризиса.
"США не заинтересованы в мире, они намерены использовать конфликт вокруг Украины для блоковой конфронтации и ослабления РФ", — приводит газета комментарий аналитика Чжана Хуна.
Он также добавил, что Соединённые Штаты больше не смогут управлять Европой в случае завершения боевых действий на Украине.
С 20 по 22 марта лидер КНР Си Цзиньпин будет находиться в России с рабочим визитом. Ранее Кремль анонсировал подписание ряда важных документов между Китаем и РФ.
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