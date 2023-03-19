Американского сенатора Линдси Грэма раскритиковали после слов о поддержке Украины. Политик заявил, что Вашингтон должен и дальше спонсировать киевский режим, на что на Консервативном форуме Palmetto Family Matters участники назвали "разжигателем войны".
Один из зрителей в ответ на выступление Грэма заявил, что он "ненастоящий консерватор" и только разжигает конфликт на Украине призывами снабжать Киев оружием.
"Просто заткнись. Убирайся отсюда!" — ответил на это Грэм.
По словам Грэма, те американцы, которые поддерживают консервативный курс страны и семейные ценности обязаны поддерживать и Украину. Как это связано, сенатор не объяснил.
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