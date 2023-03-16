TAC: призывая сбивать самолёты РФ, сенатор Грэм предлагает США начать мировую войну

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Американский сенатор Линдси Грэм, призывая сбивать боевые самолёты России, предлагает Вашингтону начать новый мировой конфликт. Об этом пишет The American Conservative.

По словам обозревателя Брэдли Девлина, некоторые западные политики после инцидента с падением американского дрона MQ-9 Reaper в районе Крымского полуострова решили воспользоваться напряжённой ситуацией в собственных интересах. Он считает, что Грэм пытается спровоцировать крупномасштабный конфликт США и России.

"В Вашингтоне почуяли кровь в воде, надеясь, что недавнее развитие конфликта на Украине может втянуть США в прямую военную конфронтацию с РФ", — сказано в публикации.

Девлин напомнил, что в Чёрном море, где упал американский дрон, "не было крови". В воде остались лишь обломки обрушившегося беспилотного летательного аппарата (БПЛА), указал автор статьи. Он посоветовал сенаторам избегать эскалации конфликта.

Ранее Линдси Грэм призвал официальный Вашингтон уничтожать истребители РФ в ответ на инцидент с дроном MQ-9 у Крыма.