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Глава Крыма Аксёнов рассказал о мощной группировке войск на полуострове

Мир

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, полуостров надёжно защищён находящейся на нём мощной группировкой войск и современными комплексами ПВО.

Глава Крыма Аксёнов рассказал о мощной группировке войск на полуострове

"Все необходимые меры безопасности принимаются. На полуострове находится мощная группировка войск, включающая современные системы противовоздушной обороны. Об эффективности их работы можно судить по количеству сбитых беспилотников противника", — сказал Аксёнов в беседе с изданием "Звезда".

Глава Крыма подчеркнул, что на границах полуострова и в Херсонской области организованы крепкие линии обороны. Таким образом, сказал политик, Крым готов к отражению всевозможных угроз. Если же всё сложится благополучно, и все эти сооружения не пригодятся, Аксёнов пообещал создать там музей и "водить туристов".

При этом Аксёнов выразил уверенность, что захват Крыма Киевом при таких условиях невозможен. Кроме того, что очень важно, крымчане доверяют Кремлю и чувствуют поддержку российского президента.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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