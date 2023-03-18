Глава Крыма Аксёнов рассказал о мощной группировке войск на полуострове

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, полуостров надёжно защищён находящейся на нём мощной группировкой войск и современными комплексами ПВО.

"Все необходимые меры безопасности принимаются. На полуострове находится мощная группировка войск, включающая современные системы противовоздушной обороны. Об эффективности их работы можно судить по количеству сбитых беспилотников противника", — сказал Аксёнов в беседе с изданием "Звезда".

Глава Крыма подчеркнул, что на границах полуострова и в Херсонской области организованы крепкие линии обороны. Таким образом, сказал политик, Крым готов к отражению всевозможных угроз. Если же всё сложится благополучно, и все эти сооружения не пригодятся, Аксёнов пообещал создать там музей и "водить туристов".

При этом Аксёнов выразил уверенность, что захват Крыма Киевом при таких условиях невозможен. Кроме того, что очень важно, крымчане доверяют Кремлю и чувствуют поддержку российского президента.