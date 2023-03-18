По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, полуостров надёжно защищён находящейся на нём мощной группировкой войск и современными комплексами ПВО.
"Все необходимые меры безопасности принимаются. На полуострове находится мощная группировка войск, включающая современные системы противовоздушной обороны. Об эффективности их работы можно судить по количеству сбитых беспилотников противника", — сказал Аксёнов в беседе с изданием "Звезда".
Глава Крыма подчеркнул, что на границах полуострова и в Херсонской области организованы крепкие линии обороны. Таким образом, сказал политик, Крым готов к отражению всевозможных угроз. Если же всё сложится благополучно, и все эти сооружения не пригодятся, Аксёнов пообещал создать там музей и "водить туристов".
При этом Аксёнов выразил уверенность, что захват Крыма Киевом при таких условиях невозможен. Кроме того, что очень важно, крымчане доверяют Кремлю и чувствуют поддержку российского президента.
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