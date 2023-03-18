Киевским хозяйственным судом было отказано в удовлетворении иска американской компании SpaceX, которая требовала прекратить регистрацию украинского IT-стартапа "Старлинк" из-за совпадения наименований.
"Украинская компания "Старлинк" выиграла суд против компании Илон Маска", — сообщает местное издание "Страна.ua".
Как оказалось, компания с Украины зарегистрировала товарный знак еще в 2011 году, то есть на 10 лет ранее американского тёзки "Старлинк Юкрейн". Глава украинского стартапа признал, что готов к переговорам с Илоном Маском, если он сможет компенсировать его фирме потери, связанные с переименованием.
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