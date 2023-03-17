Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена о "верховенстве права" разместила в своих соцсетях его снимок с автоматом в руках.
Она отметила, что фотография была сделана во время "ознакомительного" путешествия Расмуссена в Афганистан в 1988 году. Как пояснила Захарова, снимок визуализирует "соблюдение" дипломатом принципа верховенства закона.
"Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды (видимо, юристы)", — подчеркнула представитель МИД России.
Кроме того, она раскритиковала Расмуссена за отказ от допуска Москвы к расследованию терактов на "Северных потоках".
Ранее Расмуссен сообщил, что Дания, Швеция и Германия не прекращают проверки по факту ЧП на газопроводах. Он призвал доверять расследованию Запада, которое организовано "с соблюдением верховенства права".
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