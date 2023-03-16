Сирия признала новые границы России с четырьмя регионами

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Сирия признаёт легитимность референдумов и присоединение четырёх новых областей к территории России, заявил президент страны Башар Асад.

По его словам, Сирия всегда считала Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области исторически российскими землями.

"Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории, — пояснил Асад РИА Новости. — На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля".

Как подчеркнул сирийский лидер, территории были переданы Украины в знак жеста доброй воли, но на них живут русские люди. По словам Асада, даже если бы референдумы не состоялись, Сирия всегда считала эти территории российскими.