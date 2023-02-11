РИА Новости: президент Франции Макрон готов поставить крест на отношениях с Россией

В ходе визита Владимира Зеленского в Париж Эммануэль Макрон вручил ему орден Почётного легиона. В Сети начали обсуждать данное действие и требовать лишить этой награды Владимира Путина. На следующий день французский президент заявил, что данное решение "имеет серьёзное значение, его следует принять в подходящий момент".

Обозреватель РИА Новости Пётр Акопов напомнил, что за 220 лет существования Почётного легиона высшей степени, Большого креста были удостоены немало граждан — 110 человек.

Осенью 2006 года Жак Ширак вручил орден Путину. Решение Макрона забрать награду у российского лидера станет не только ударом по отношениям Франции и России, но и презрением президента РФ к Шираку.

"Как в этой ситуации поступить Путину? Повторить жест Башара Асада, который в 2018-м сам вернул свой Большой крест (тогда в Дамаске заявили, что для "президента не является честью носить медаль рабского режима, служащего США")? Сирийский президент сделал это после того, как стало известно, что в Париже готовятся к решению о лишении его ордена, то есть просто опередил Макрона”, — рассуждает Акопов.

Путин также может проигнорировать сигналы из Парижа, дав Макрону возможность принять решение, которое будет чёрным пятном в отношениях двух государств.