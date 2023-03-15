Испанская корпорация Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho, может вернуться в Россию, если ситуация в стране изменится.
"Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась — и, конечно, я не думаю, что это произойдёт в краткосрочной перспективе, — мы могли бы возобновить нашу деятельность именно с теми магазинами, которые мы передаём Daher Group", — сказал гендиректор компании Inditex Оскар Гарсия Масейрас в интервью газете Financial Times.
У группы компаний Inditex было 500 магазинов в РФ, где работали более девяти тысяч россиян. В марте прошлого года руководство корпорации временно приостановило деятельность компаний в России, а в октябре того же года договорилось о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher group.
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