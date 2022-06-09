Через 10 дней в Москве могут возобновить свою работу магазины Zara. Об этом сообщает Москва 24.
"Магазины Zara испанского концерна Inditex могут открыться в Москве через 10 дней", — приводит издание сообщение своего источника.
Inditex управляет такими брендами, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius. В начале марта концерн объявил о временном прекращении работы в России, в том числе онлайн-торговли.
Накануне компания заявляла, что пока не планирует возобновлять работу магазинов Zara в России.
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