BBC: истребители Германии и Британии перехватили российский ИЛ-78 у границ Эстонии

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Российскому самолёту-заправщику Ил-78 не удалось связаться с авиадиспетчерами в Эстонии, в результате чего британские и немецкие истребители взяли его на сопровождение. Ил-78 пролетал между Санкт-Петербургом и Калининградом, сообщает телеканал BBC. Это первый манёвр, который совершили самолёты сразу двух стран НАТО.

Затем истребители Германии и Британии были направлены для осуществления перехвата российского Ан-148, который также пролетал рядом с воздушным пространством Эстонии.

"Совместная миссия Великобритании и Германии в странах Балтии ясно демонстрирует нашу коллективную решимость противостоять любой потенциальной угрозе границам НАТО", — заявил британский министр вооруженных сил Джеймс Хиппи.