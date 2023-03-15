Российскому самолёту-заправщику Ил-78 не удалось связаться с авиадиспетчерами в Эстонии, в результате чего британские и немецкие истребители взяли его на сопровождение. Ил-78 пролетал между Санкт-Петербургом и Калининградом, сообщает телеканал BBC. Это первый манёвр, который совершили самолёты сразу двух стран НАТО.
Затем истребители Германии и Британии были направлены для осуществления перехвата российского Ан-148, который также пролетал рядом с воздушным пространством Эстонии.
"Совместная миссия Великобритании и Германии в странах Балтии ясно демонстрирует нашу коллективную решимость противостоять любой потенциальной угрозе границам НАТО", — заявил британский министр вооруженных сил Джеймс Хиппи.
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