Генерал Бергер: Третья мировая война может начаться из-за отсутствия связи во время ЧП

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Полномасштабный вооружённый конфликт может начаться в результате отсутствия связи между мировыми державами во время серьёзных инцидентов. Об этом заявил американский генерал Дэвид Бергер.

Он подчеркнул, что столкновение двух летательных аппаратов рискует обернуться Третьей мировой войной в том случае, если контакт между сторонами не налажен.

"Возможно, это мой главный страх", — заявил генерал в интервью Daily Mail.

Отношения США, Китая и России находятся на низком уровне, поэтому аналитики опасаются, что случайная конфронтация или нелепый просчёт могут быстро выйти из-под контроля, отмечается в материале.