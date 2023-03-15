Полномасштабный вооружённый конфликт может начаться в результате отсутствия связи между мировыми державами во время серьёзных инцидентов. Об этом заявил американский генерал Дэвид Бергер.
Он подчеркнул, что столкновение двух летательных аппаратов рискует обернуться Третьей мировой войной в том случае, если контакт между сторонами не налажен.
"Возможно, это мой главный страх", — заявил генерал в интервью Daily Mail.
Отношения США, Китая и России находятся на низком уровне, поэтому аналитики опасаются, что случайная конфронтация или нелепый просчёт могут быстро выйти из-под контроля, отмечается в материале.
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