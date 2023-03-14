РИА Новости: Великая депрессия в Соединённых Штатах Америки грозит всему миру

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13 марта стало чёрным понедельником для западных бирж. Рухнули американские акции, затем по эффекту домино посыпались и европейские котировки. Крупнейший банк First Republic просел за один день на 61,8 процента.

Джо Байден подлил масла в огонь, заверив американцев перед открытием торгов о том, что их деньги в надёжных руках. На вопрос о том, не распространится ли хаос дальше, президент в буквальном смысле вышел за дверь. На это обратила внимание обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

В дальнейшем прогнозируются новые закрытия американских и европейских банков. Параллельно крах ждёт многие IT-стартапы, которые не могут обслуживать свои кредиты. Это приведёт к потере сбережений и пенсионных накоплений десятками миллионов американцев. Дональд Трамп уже пообещал согражданам новую Великую депрессию.

"Больше 31 триллиона долларов — это госдолг США, выросший за последние 20 лет в шесть раз. Около 17 триллионов — долги американских домохозяйств. Почти триллион — долги граждан по кредитным картам”, — приводит аналитические данные Никифорова.

Эти цифры говорят об обесценивании доллара, который в понедельник просел по отношению к мировым валютам.

Новая Великая депрессия в США отзовётся во всём мире. Масштабная рецессия вызовет снижение цен на нефть, что ударит по странам, торгующим ресурсами. По всей планете люди столкнутся с ростом цен.