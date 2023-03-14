За неделю в США закрылись три крупных банка: Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Это может говорит о масштабном финансовом кризисе на Западе, который повторит сценарий Великой депрессии. К таким выводам пришла обозреватель РИА Новости Наталья Дембинская.
Отмечается, что закрытие SVB стало следствием неправильной политики Соединённых Штатов Америки по сдерживанию инфляции через повышение учётной ставки. Это привело к падению стоимости облигаций. Когда пришло время их реализовать, они не смогли покрыть кассовый разрыв.
Далее возник эффект домино. На фоне краха Silicon Valley образовалась волатильность на рынке нефти, а доллар резко ослабел.
Недавно экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что Америку скоро накроет Великая депрессия. Ожидается, что она будет сильнее, чем в 1929 году.
Дембинская отметила, что закрытие серьёзных кредитных учреждений окажет влияние на Европу. Например, только вложения Швеции в SVB составили около 600 миллионов долларов.
"России, как бы ни развивались события, это безразлично: экономика и банковская система страны практически изолированы от Запада", — заключила Дембинская.
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