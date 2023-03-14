После выступления президента США Джо Байдена о финансовой стабильности и банковской безопасности в стране были приостановлены торги акциями ряда организаций из-за резкого падения котировок.
Акции порядка 30 акций банков рухнули до 76 процентов.
"Как сообщалось ранее, Silicon Valley Bank, одним из крупнейших банков США, неожиданно обанкротился в течение 48 часов", — передаёт REGNUM.
Так, 13 марта после выступления лидера американской нации, котировки пошли вниз сразу в ряде финансовых организаций:
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