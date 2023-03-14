В США рухнули акции банков после выступления Байдена о "финансовой стабильности"

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

После выступления президента США Джо Байдена о финансовой стабильности и банковской безопасности в стране были приостановлены торги акциями ряда организаций из-за резкого падения котировок.

Акции порядка 30 акций банков рухнули до 76 процентов.

"Как сообщалось ранее, Silicon Valley Bank, одним из крупнейших банков США, неожиданно обанкротился в течение 48 часов", — передаёт REGNUM.

Так, 13 марта после выступления лидера американской нации, котировки пошли вниз сразу в ряде финансовых организаций:

Charles Schwab,

PacWest,

ZIONS Bancorp,

Regions Financial,

Customers Bancorp и других.

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