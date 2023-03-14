New York Post: США не смогут печатать доллары из-за санкций против России

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за антироссийских санкций долларовый "конвейер" может остановиться, заявили американские аналитики. По их мнению, Вашингтон больше не сможет неограниченно печатать нацвалюту.

Долларовый кризис может возникнуть из-за отказа ряда стран торговать за американскую валюту.

"Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары", — заявили аналитики New York Post.

Если доллар окажется "на задворках" мирового рынка, то Вашингтону грозит финансовый кризис, резюмировали эксперты.

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