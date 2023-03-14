Из-за антироссийских санкций долларовый "конвейер" может остановиться, заявили американские аналитики. По их мнению, Вашингтон больше не сможет неограниченно печатать нацвалюту.
Долларовый кризис может возникнуть из-за отказа ряда стран торговать за американскую валюту.
"Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары", — заявили аналитики New York Post.
Если доллар окажется "на задворках" мирового рынка, то Вашингтону грозит финансовый кризис, резюмировали эксперты.
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Министр экономики Сербии Раде Башта потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.