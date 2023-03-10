На Аляске появится американский завод-конкурент российскому "Ямал СПГ"

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Чтобы составить конкуренцию российскому заводу "Ямал СПГ" американцы анонсировали запуск проекта Qilak LNG на Аляске стоимостью в пять миллиардов долларов.

Так США надеется "перехватить" инициативу поставок сжиженного природного газа в страны Азии. Так, в Qilak заявили, что уже к концу десятилетия завод сможет покрывать около одного процента потребностей мира в СПГ.

"Если мы будем придерживаться графика, то ТЭО будет готово в этом году, а подготовка проектной документации — в 2024 году", — цитирует представителей американской компании oilcapital.ru.

Кроме того, американский завод намерены построить таким образом, чтобы сократить издержки, которые якобы несёт "Ямал СПГ".

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