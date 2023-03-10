Чтобы составить конкуренцию российскому заводу "Ямал СПГ" американцы анонсировали запуск проекта Qilak LNG на Аляске стоимостью в пять миллиардов долларов.
Так США надеется "перехватить" инициативу поставок сжиженного природного газа в страны Азии. Так, в Qilak заявили, что уже к концу десятилетия завод сможет покрывать около одного процента потребностей мира в СПГ.
"Если мы будем придерживаться графика, то ТЭО будет готово в этом году, а подготовка проектной документации — в 2024 году", — цитирует представителей американской компании oilcapital.ru.
Кроме того, американский завод намерены построить таким образом, чтобы сократить издержки, которые якобы несёт "Ямал СПГ".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.