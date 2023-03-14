Пелоси не видит проблем с выдвижением кандидатуры Байдена на второй срок

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По мнению бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, 80-летнему лидеру США Джо Байдену ничего не мешает выдвинуть свою кандидатуру на второй срок на грядущих президентских выборах. Информация об этом появилась в Telegram-канале RT.

В качестве неоспоримого аргумента 82-летняя Пелоси заявила, что нынешний глава государства "моложе, чем она", соответственно, никаких препятствий в этом отношении она не видит.

"Он абсолютно великолепный лидер. Он моложе меня, поэтому я не знаю, в чем проблема", — заявила Пелоси.

Ранее Пелоси предложила аналогичный по своей гениальности и простоте способ борьбы с инфляцией, посоветовав американцам просто о ней не думать. Она заявила, что когда речь заходит об инфляции, "нужно просто сменить эту тему".