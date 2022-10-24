Нэнси Пелоси назвала простой способ бороться с инфляцией: сменить тему

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси предложила американцам гениальный в своей простоте способ борьбы с инфляцией — не думать о ней.

Такое изящное решение проблемы Пелоси озвучила в прямом эфире программы Face The Nation на телеканале CBS. По мнению американской чиновницы, если об инфляции не говорить, то её как бы и не существует.

"Дело в том, что когда я слышу, что люди говорят про инфляцию, вот как я сейчас услышала, то нужно просто сменить эту тему", — заявила Пелоси, отвечая на вопрос телеведущей.

Чиновница также добавила, что инфляция является "глобальным феноменом", а в Великобритании и Евросоюзе она к тому же "повыше, чем у нас тут".

По данным на сентябрь 2022 года, инфляция в США достигла 8,2%. Это самый высокий показатель за последние 40 лет, эксперты-экономисты называют эту цифру "катастрофической".

Ранее Нэнси Пелоси едва не спровоцировала войну Китая с Тайванем своим скандальным визитом на остров.