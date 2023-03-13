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Rebelión: США используют украинцев как пушечное мясо

1:15
Мир

Украинский конфликт нужен Вашингтону для сохранения однополярного мира, в котором он является лидеров. При этом жизнь самих украинцев США, преследующих свои цели, волнуют меньше всего. Такое мнение высказал журналист Родольфо Буэно в своём материале для издания Rebelión.

Rebelión: США используют украинцев как пушечное мясо

Украина нужна США в качестве поля битвы для разбирательств высшего порядка, и от итогов украинского конфликта будет зависеть новый мировой порядок и дальнейшее развитие планеты, написал обозреватель.

Буэно напомнил, что США начали создавать из себя мирового гегемона после того, как распался СССР. Однако для достижения желаемого на пути США есть два препятствия — Россия и Китай, от которых они мечтают избавиться.

"Так, они установили нацистское правительство на российской границе и спровоцировали конфликт, чтобы истощить Россию, надеясь ослабить и победить ее. По факту, они используют украинцев как пушечное мясо", — написал Буэно.

Автор добавил, что для успешной борьбы с Россией Запад закрывает глаза на процветание нацизма на Украине.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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