Украинский конфликт нужен Вашингтону для сохранения однополярного мира, в котором он является лидеров. При этом жизнь самих украинцев США, преследующих свои цели, волнуют меньше всего. Такое мнение высказал журналист Родольфо Буэно в своём материале для издания Rebelión.
Украина нужна США в качестве поля битвы для разбирательств высшего порядка, и от итогов украинского конфликта будет зависеть новый мировой порядок и дальнейшее развитие планеты, написал обозреватель.
Буэно напомнил, что США начали создавать из себя мирового гегемона после того, как распался СССР. Однако для достижения желаемого на пути США есть два препятствия — Россия и Китай, от которых они мечтают избавиться.
"Так, они установили нацистское правительство на российской границе и спровоцировали конфликт, чтобы истощить Россию, надеясь ослабить и победить ее. По факту, они используют украинцев как пушечное мясо", — написал Буэно.
Автор добавил, что для успешной борьбы с Россией Запад закрывает глаза на процветание нацизма на Украине.
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