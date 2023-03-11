Соединённые Штаты опасаются возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов. Об этом заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в материале для Foreign Policy.
Он отметил, что после времён холодной войны Америка перешла в "приятное сияние так называемого однополярного момента". США по-прежнему стремятся к единоличному главенству в мире. Администрация Джо Байдена всё ещё пытается продлить жизнь однополярного мирового порядка, которого больше не существует.
"Вашингтон предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства", — сказал профессор.
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