FP: Соединённые Штаты Америки боятся возвращения многополярного мира

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Соединённые Штаты опасаются возвращения многополярного мира, предпочитая оставаться без конкурентов. Об этом заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в материале для Foreign Policy.

Он отметил, что после времён холодной войны Америка перешла в "приятное сияние так называемого однополярного момента". США по-прежнему стремятся к единоличному главенству в мире. Администрация Джо Байдена всё ещё пытается продлить жизнь однополярного мирового порядка, которого больше не существует.

"Вашингтон предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства", — сказал профессор.