Политик Асселино: весь мир объединится против Запада из-за его безответственности

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Безответственные шаги Запада приведут к тому, что весь мир объединится против него. Такое мнение выразил французский политик, глава "Народного республиканского союза" Франсуа Асселино.

По его словам, западные лидеры и средства массовой информации поражают своей легкомысленностью. Он считает, что историки через 200 лет будут шокированы поступками США и их союзников.

"Своим высокомерием и слепотой политики и СМИ объединят весь мир против Запада", — указал Асселино в своих соцсетях.

Он также пояснил, что его новая публикация в Twitter* связана с избранием Ли Шанфу на пост главы Минобороны КНР. Французский политик подчеркнул: несколько лет назад Вашингтон ввёл санкции против этого человека из-за подозрений в военном сотрудничестве с Москвой. Асселино счёл новую должность Ли Шанфу "хлёстким ответом" на ограничительные меры Запада.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.