Попытка Запада изолировать Россию после начала СВО привела к тому, что остальные страны осознали: "весь цивилизованный мир" составляет менее десятой части всего человечества, пишет издание EADaily.
Азиатские, латиноамериканские и африканские государства захотели независимости своих экономик от англосаксонского влияния, и эта тенденция только увеличивается.
"Американцы понимают, что следующий шаг, над которым работает "весь остальной мир" — это выработка общей, устраивающей всех валюты", — уверены авторы материала.
Вторая неожиданность для США и Европы заключается в том, что пытаясь изолировать Россию именно англосаксы оказались в самоизоляции от остального мира. Пока продолжается СВО, вырабатывается формат, идеология и практические механизмы нового, многополярного мира, в котором уже не будет места "гегемону".
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