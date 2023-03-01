Офицер ВС США Риттер: "Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет"

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Если Запад будет продолжать пытаться разделить Россию на части или нанести ВС РФ поражение на поле боя, это закончится катастрофическими последствиями для любого агрессора, уверен бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он напомнил, что Россия является ядерной державой, а такие государства никогда не проигрывали конфликты за всю историю.

"Люди должны понять, что говорить о поражении России — значит желать конца света. Вы никогда не сможете победить Россию, этого не произойдет", — добавил Риттер.

Ранее обозреватель американского издания признал, что завершение украинского кризиса путём мирных переговоров принесёт новые проблемы для Соединённых Штатов.