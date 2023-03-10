Депутат Шеремет призвал Зеленского сдаться России, чтобы спасти свою жизнь

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен сдаться России. Только так он сможет спасти свою жизнь, поскольку для стран коллективного Запада лидер Незалежной стал "отработанным материалом", подчеркнул Шеремет.

"Зеленскому можно дать один бесплатный совет: сойти с кривой дорожки выбранного им террора, так как она очень коротка и носит печальный конец", — заявил депутат в беседе с РИА Новости.

Главе киевского режима следует прислушаться к "доброму совету", так как США не предоставят ему подобного шанса и просто "шлёпнут" за углом, указал Шеремет.