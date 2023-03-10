Аксёнов: квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в посёлке городского типа Ливадия на южном берегу Крыма будет передана малообеспеченной или многодетной семье. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что лидер Незалежной на данный момент не сдаёт квартиру в аренду, поэтому не имеет прямого дохода с недвижимости. Однако не исключено, что его родственники приезжают в Крым во время туристического сезона.

"Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов", — сказал Аксёнов в интервью РИА Новости.

Аксёнов отметил, что изначально необходимо национализировать те объекты, которые приносят доход недружественной стране.

Зеленские владеют элитным трёхкомнатным пентхаусом под Ялтой, окна которого выходят как на море, так и на горы. Площадь объекта составляет почти 130 квадратных метров.

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