Украина ведёт подготовку к захвату Крыма военным путём. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что командование ВСУ уже формирует бригады, усиливает подразделения, а также отправляет военных на обучение, которое проходит на территории "других государств".
"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально", — сказал Зеленский на пресс-конференции.
Однако глава киевского режима не уточнил, когда именно состоится наступление украинской армии на полуостров.
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