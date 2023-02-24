Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату Крыма

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Украина ведёт подготовку к захвату Крыма военным путём. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что командование ВСУ уже формирует бригады, усиливает подразделения, а также отправляет военных на обучение, которое проходит на территории "других государств".

"Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально", — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Однако глава киевского режима не уточнил, когда именно состоится наступление украинской армии на полуостров.