Новая информация о диверсиях на газопроводах "Северный поток", которую опубликовали вчера вечером Die Zeit и New York Times, подтверждает то, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой ЦРУ. Об этом написал в своих соцсетях французский политик Флориан Филиппо.
Так он отреагировал на выводы западных экспертов о том, что к теракту причастна некая "проукраинская группировка", планы которой были могли быть и неизвестны Киеву.
"Это подтверждение того, что мы — жертвы военного действия НАТО, а Зеленский — марионетка ЦРУ!" — заявил Филиппо.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Зеленского "просто гнидой" за согласование диверсии на аэродроме в Мачулищах под Минском.
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