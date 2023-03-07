Владимир Зеленский проглотит оскорбление "гнида" от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое мнение высказал политолог Владимир Жарихин в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Говорить "я тут ни при чём" для украинского лидера значит подвергать сомнению своё руководство всем, что происходит на Украине, в том числе и подготовкой всяких диверсий за границей, объяснил эксперт.
Признать, что это он отдал распоряжение атаковать российский самолёт на аэродроме в Мачулищах, Зеленскому также не слишком выгодно, так как остатки отношений между Белоруссией и Украиной ещё сохраняются. Поэтому он отвечать не будет, считает аналитик.
Для Лукашенко диверсия в отношении самолёта А-50 ВКС РФ это прямой повод выступить так жёстко, заключил собеседник издания.
Ранее сегодня белорусский президент раскритиковал Зеленского за согласование и подготовку диверсии украинских спецслужб на аэродроме под Минском и назвал его "просто гнидой".
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