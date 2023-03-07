Скотт Риттер успокоил россиян по поводу будущего: вам нужно просто слушать Путина

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Российский лидер Владимир Путин позаботится о безопасности России и её граждан на фоне продолжающегося украинского конфликта. Такое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Вам просто нужно слушать, что Путин говорит. Россия находится в состоянии конфликта, оборонная промышленность работает на полную мощность. Люди, за безопасность которых он несет ответственность, будут защищены. Те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на то расстояние, на которое стреляют ракеты противника", — сказал Риттер на своём You-Tube канале.

Американский разведчик уточнил, что на данный момент безопасное для россиян расстояние, на которое должны быть отодвинуты ВСУ, составляет 150 километров — дальность систем Himars.

Риттер уверен, что Украине никак не помогут переданные ей Западом дальнобойные ракеты. Вместо этого поставки таких вооружений — это гарантия того, что Киев в ходе российской спецоперации потерпит полный крах.