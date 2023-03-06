Кнутов: идеи нацизма охватили большую часть украинского населения

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Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал своё мнение относительно количества украинцев, поддерживающих российскую спецоперацию.

Историк констатировал, что в начале спецоперации России казалось, что достаточно большое количество жителей Украины хотят единения их страны с Россией, поддерживая идею "русского мира". Однако позже стало ясно, что националистические и нацистские идеи глубоко пропитали украинское общество.

Теперь кажется, что все те, кто не поддерживает нацистский киевский режим, покинули пределы Украины.

"Потом выяснилось, что идеи нацизма охватили значительную часть украинского населения. Люди, которые не согласны с идеями нацизма, выехали за территорию Украины. Это около 9 миллионов человек", — сказал Кнутов в эфире Соловьёв Live.

Ранее Кнутов рассказал, какими способами нужно препятствовать проникновению украинских диверсантов на территорию России. По его мнению, без закрытия границ, рвов, минных полей, колючей проволоки и систем видеонаблюдения тут не обойтись.