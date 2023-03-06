Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
RV: боевики ВСУ пытаются выбраться из Артёмовска по заваленным разбитой техникой проселочным дорогам
Полковник Макгрегор призвал Европу и США вспомнить о страхе войны
Искусственный интеллект распознаёт рак груди гораздо лучше врачей
Омские таможенники задержали партию средств для похудения с наркотиком
Daily Mail: Зеленский назвал сражение за Артёмовск болезненным и трудным
Сотрудник Первого канала рассказал, что шоу "Давай поженимся" больше не выйдет в эфир
Депутат Гемпель: угрозы Киева устроить блокаду Крыму вызваны бессильной злобой
Дандыкин: российские бомбы УПАБ-1500Б будут особенно эффективны в Угледаре
Жителей Днепропетровской области власти призвали разоружиться: 10 дней на сдачу оружия

Rzeczpospolita: Польша потеряла два миллиона человек из-за демографического кризиса

1:02
Мир

Польше грозит демографический кризис из-за старения населения, сообщает газета Rzeczpospolita, ссылаясь на президента Института государственных финансов Славомира Дудека.

Rzeczpospolita: Польша потеряла два миллиона человек из-за демографического кризиса

По его словам, за последние 10 лет поляков стало меньше на два миллиона человек.

"Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам", — отметил Дудек.

Он сообщил, что из-за быстрого старения населения экономика испытывает серьёзную нагрузку. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что в середине этого 21 века госдолг Польши будет составлять 140% от ВВП, тогда как сейчас он находится на отметке 55%.

Дудек перечислил меры, которые необходимо принять для того, чтобы не допустить демографический кризис: повысить пенсионный возраст, смягчить миграционную политику и стимулировать экономическую активность населения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Сотни танков и БТР из США переброшены в Польшу — военкор Руденко

Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.

Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу
РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен
Русские солдаты в бою захватили в плен боевиков ВСУ
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их
В зоне спецоперации появилось много бронетранспортёров МТ-ЛБ ВС РФ с корабельной ЗУ 2М-3М
Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев
Выше 60 процентов: ЕС прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
ВСУ потеряли в Бахмуте наиболее подготовленные подразделения
ВСУ потеряли в Бахмуте наиболее подготовленные подразделения
Последние материалы
Украинские военные жалуются, что их бросили в Артёмовске без поддержки и оружия
35-летний певец Алексей Воробьёв: у меня нет ни жены, ни детей — не вижу смысла это скрывать
Познер прервал молчание и вспомнил Геббельса: абсолютно оболванены пропагандой
Rzeczpospolita: Польша потеряла два миллиона человек из-за демографического кризиса
Доктор Мясников: препараты от гипертонии могут вызывать сильную усталость
Александр Серов рассказал о врачебной ошибке при лечении коронавируса: "Меня сахаром накачивали"
Польша требует от России компенсацию за прекращение поставок нефти
На заседании ставки у Зеленского военные высказались за продолжение обороны Бахмута
Нутрициолог Алевтина Суворова: бодипозитив доводят до абсурда, оправдывая лишний вес
Дандыкин: Россия возьмёт Артемовск через две недели, а потом придёт черёд танков НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников