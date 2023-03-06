Rzeczpospolita: Польша потеряла два миллиона человек из-за демографического кризиса

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Польше грозит демографический кризис из-за старения населения, сообщает газета Rzeczpospolita, ссылаясь на президента Института государственных финансов Славомира Дудека.

По его словам, за последние 10 лет поляков стало меньше на два миллиона человек.

"Можно немного изменить траекторию этого опасного метеорита, но он обязательно ударит по нам", — отметил Дудек.

Он сообщил, что из-за быстрого старения населения экономика испытывает серьёзную нагрузку. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что в середине этого 21 века госдолг Польши будет составлять 140% от ВВП, тогда как сейчас он находится на отметке 55%.

Дудек перечислил меры, которые необходимо принять для того, чтобы не допустить демографический кризис: повысить пенсионный возраст, смягчить миграционную политику и стимулировать экономическую активность населения.