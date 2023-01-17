Демографический кризис в Китае: население страны сократилось на 850 тыс. человек

Впервые с начала Великого голода в 1961 в Китае сократилось число жителей. По данным национального бюро статистики, в 2022 году население Поднебесной составило 1 млрд 411 млн человек, что на 850 тыс. человек меньше, чем годом ранее.

"Демографические и экономические перспективы Китая намного мрачнее, чем ожидалось. Стране придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику ", — отметил демограф И Фусянь.

По его словам, сокращение рабочей силы в стране может вызвать рост цен на товары первой необходимости и разогнать инфляцию, что непременно скажется на мировой экономике.

Между тем глава национального бюро статистики Кан И заявил журналистам, что людям не стоит беспокоиться о сокращении численности населения, поскольку "общее предложение рабочей силы по-прежнему превышает спрос".

Уровень рождаемости в Китае в прошлом году составил всего 6,77 рождений на 1000 человек по сравнению с 7,52 рождений в 2021 году и является самым низким показателем рождаемости за всю историю наблюдений.