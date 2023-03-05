В Британии фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России

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Британская журналистка Эби Робертс посоветовала главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен "утопиться в море".

Ранее глава ЕК заявила, что в отношении России необходимо инициировать "международное преследование".

"Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма", — посоветовала в ответ Робертс в Сети.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что на фоне украинского конфликта, необходимо создать "международный центр судебного преследования" исключительно для российской стороны.