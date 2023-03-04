Bild": переброска "самолёта Судного дня" в Европу — сигнал для Путина

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Переброска американского "самолёта Судного дня" в Европу это сигнал для президента России Владимира Путина. Такое предположение сделал обозреватель немецкого издания Bild" в сегодняшнем материале.

Воздушный командный пункт E-6B Mercury, предназначенный для управления вооружёнными силами в условиях ядерной войны, Европейское командование США перебросило в Исландию во вторник.

По мнению автора публикации, передислокация "самолёта Судного дня" может рассматриваться как мера чёткого антикремлёвского позиционирования после того, как Россия приостановила участие в Договоре о СНВ.

Ранее британское издание раскрыло схему ядерного удара, который США могут нанести по Москве из Германии в случае агрессии РФ по отношению к НАТО.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.