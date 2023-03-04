МИД РФ: британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери для подготовки к конфликту с Москвой

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Великобритания инсценировала отравление осуждённого в России за госизмену экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии для начала масштабного конфликта с Москвой, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Лондон готовил союзников в том числе и к конфликту на Украине.

"Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить своё население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость", — заявили в дипмиссии.

По данным ведомства, события в 2018 году были началом информационно-психологической войны против России и была призвана "демонизировать" Москву в глазах мирового сообщества.