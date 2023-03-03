Рогов: Киев в первую очередь пытается мобилизовать жителей регионов Новороссии

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Украинские власти при проведении мобилизации делают упор на поддерживающие Россию подконтрольные ему регионы исторической Новороссии. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Если говорить о мобилизации, то ставка делается, прежде всего, на мобилизацию людей с пророссийски настроенных регионов исторической Новороссии — юго-восточных земель, пока еще подконтрольных режиму Зеленского", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Чиновник уверен, что в данном случае Киев делает всё возможное, чтобы жители юго-восточных территорий Украины начали ненавидеть Россию.

Рогов отметил, что западные спецслужбы уже давно применяют эту технологию для того, чтобы разобщить и разделить народы.

В состав Новороссии — историко-культурного региона в Северном Причерноморье, когда-то бывшего частью Российской империи, сегодня входят ряд областей Украины — Николаевская, Одесская, Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области.