ERR: города Эстонии стали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72 ВС РФ

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Руководители нескольких городов Эстонии отказались от демонстрации подбитого танка Т-72, который, по предварительным данным, принадлежал ВС РФ, сообщает ERR.

На портале сказано, что сотрудники Минобороны Эстонии доставили боевую машину в Таллин, установив её на площади Свободы. Как подчёркивается в материале, местные жители стали приносить цветы к танку, но охранникам приказали быстро их убрать.

Журналистам удалось выяснить, что эстонские города Нарва, Йыхви и Раквере отказались от размещения боевой машины, сославшись на неблагоприятный период для подобных "выставок".

По словам обозревателей, сейчас власти Эстонии пытаются согласовать доставку подбитого танка в другие населённые пункты страны.

Ранее стало известно, что проукраинские активисты установили Т-72 в Берлине, показав своё несогласие с действиями Москвы. Однако вскоре немцы сняли с танка украинский флаг и усыпали его цветами.