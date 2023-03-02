Руководители нескольких городов Эстонии отказались от демонстрации подбитого танка Т-72, который, по предварительным данным, принадлежал ВС РФ, сообщает ERR.
На портале сказано, что сотрудники Минобороны Эстонии доставили боевую машину в Таллин, установив её на площади Свободы. Как подчёркивается в материале, местные жители стали приносить цветы к танку, но охранникам приказали быстро их убрать.
Журналистам удалось выяснить, что эстонские города Нарва, Йыхви и Раквере отказались от размещения боевой машины, сославшись на неблагоприятный период для подобных "выставок".
По словам обозревателей, сейчас власти Эстонии пытаются согласовать доставку подбитого танка в другие населённые пункты страны.
Ранее стало известно, что проукраинские активисты установили Т-72 в Берлине, показав своё несогласие с действиями Москвы. Однако вскоре немцы сняли с танка украинский флаг и усыпали его цветами.
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