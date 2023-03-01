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Consortium News: бредовое предсказание Байдена о рубле так и не сбылось

1:26
Мир

Американский экономист Роберт Фримен заявил, что бредовое предсказание Джо Байдена о рубле так и не сбылось.

Consortium News: бредовое предсказание Байдена о рубле так и не сбылось

Фримен уверен, что США настроили против себя большую часть человечества. После начала украинского конфликта Штаты ввели против Москвы санкции, а в Киев начали перекидывать оружие.

В статье для Consortium News Фримен пишет, что Америка проиграла экономическую войну. Байден предсказывал, что благодаря санкциям "рубль превратится в руины". Однако этого не произошло.

В прошлом году рубль достиг самого высокого обменного курса за последние несколько лет. Фримен отмечает, что антироссийские санкции не дали Западу желаемых результатов. Более того, международное сообщество стало больше не доверять Западу. Помимо этого Фримен отмечает и создание нового антизападного блока, который возглавляют Россия и Китай.

"Этот блок включает в себя более десятка организаций, специализирующихся на торговле и безопасности", — рассказал Фримен.

Сегодня блок реализует ряд крупных экономических проектов и выстраивает международную финансовую и торговую систему "без долларов". Вместо них используются местные валюты, золото, нефть и другие активы.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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