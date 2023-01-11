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Экономист: возобновлением операций с иностранной валютой на внутреннем рынке РФ хотят отвязать рубль от нефти

Экономика

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о возобновлении покупки Центробанком иностранной валюты на внутреннем рынке РФ.

Экономист: возобновлением операций с иностранной валютой на внутреннем рынке РФ хотят отвязать рубль от нефти

Эксперт пояснил, что главная идея возобновления операций с иностранной валютой в намерении отвязать рубль от нефти.

"Бюджетные правила никто не отменял формально. То есть не было технической возможности проводить операции с долларом и евро. Сейчас, видимо, наконец-то, сделали логистические моменты, поняли, что можно делать в юанях. Это принципиально ничего не меняет. Здесь идея в том, чтобы отвязать рубль от нефти. Как бы абсолютно нормальная идея", — сказал Брагин.

При этом экономист уверен, что на курс валют это не повлияет, если он и будет меняться, то непринципиально.

Однако привязка к нефти всё равно существует, она никуда не девалась, напомнил Брагин. Она была всегда, просто меньше и более долгосрочная.

"Но сейчас, наверное, по привычке будут на нефть смотреть еще какое-то время, потом, наверное, привязка все-таки начнет слабеть", — заключил экономист.

Банк России c 13 января возобновляет операции по продаже и покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, о чём сообщается на сайте самого регулятора. Инструментарием операций станут "китайский юань — рубль".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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