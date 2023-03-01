РБК: на упавшем в Подмосковье дроне найдена украинская маркировка UJ-22 Airborne

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

28 февраля вблизи деревни Губастово под Коломной упал беспилотный летательный аппарат. На дроне обнаружили украинскую маркировку. Об этом проинформировал РБК, ссылаясь на источник, близкий к ФСБ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв утверждает, что целью беспилотника мог стать объект гражданской инфраструктуры. Пострадавших в результате события не было.

Как сообщает РБК, беспилотник не состоит на вооружении ВС РФ, на нём имеется маркировка UJ-22 Airborne. Такие дроны производит компания Ukrjet. БПЛА был обнаружен рядом с газокомпрессорной станцией "Воскресенск", где подтвердили падение объекта.

UJ-22 Airborne способен летать на высоте до шести тысяч километров со скоростью до 160 км/ч и держаться в воздухе семь часов. Дрон может преодолевать расстояния до 800 км.