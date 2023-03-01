28 февраля вблизи деревни Губастово под Коломной упал беспилотный летательный аппарат. На дроне обнаружили украинскую маркировку. Об этом проинформировал РБК, ссылаясь на источник, близкий к ФСБ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв утверждает, что целью беспилотника мог стать объект гражданской инфраструктуры. Пострадавших в результате события не было.
Как сообщает РБК, беспилотник не состоит на вооружении ВС РФ, на нём имеется маркировка UJ-22 Airborne. Такие дроны производит компания Ukrjet. БПЛА был обнаружен рядом с газокомпрессорной станцией "Воскресенск", где подтвердили падение объекта.
UJ-22 Airborne способен летать на высоте до шести тысяч километров со скоростью до 160 км/ч и держаться в воздухе семь часов. Дрон может преодолевать расстояния до 800 км.
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