Эксперт Федутинов: в Подмосковье, предположительно, упал украинский дрон-камикадзе UJ-22 Airborne

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Дрон, упавший в Подмосковье неподалёку от Коломны, — это, с большей долей вероятности, беспилотник-камикадзе UJ-22 Airborne производства Украины. Такую точку зрения высказал ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Эксперт уточнил, что речь идёт об ударном аппарате, который в случае необходимости оснащается нужными боеприпасами.

Федутинов добавил, что упавший в Подмосковье дрон был запрограммирован на полёт в один конец.

"Разбитый беспилотник внешне похож на модель UJ-22. Аппарат, выпускаемый концерном "Укроборонпром", именуется ударным, так как оснащается различными боеприпасами, в том числе сбрасываемыми. Однако в данном конкретном случае речь идет о полете в один конец и применении дрона фактически в качестве аппарата-камикадзе", — сказал Федутинов в разговоре с РИА Новости.

Эксперт отметил, что такого рода беспилотники Украина уже посылала на территорию РФ, в частности, в Брянскую область ещё в самом начале СВО.

Дрон UJ-22 Airborne может пролететь 800 км. Он в состоянии нести с собой 15-20 килограммов боеприпасов.